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ANDA Derneği Suriye'deki kamplara insani yardım malzemesi ulaştırdı - Son Dakika

ANDA Derneği Suriye'deki kamplara insani yardım malzemesi ulaştırdı

14.02.2022 13:05
ANDA Derneği Suriye'deki kamplara insani yardım malzemesi ulaştırdı

ANDA Derneği Diyarbakır Temsilciliği Suriye'deki kamplarda yaşamını sürdüren ihtiyaç sahiplerine insanı yardım malzemeleri ulaştırdı.

ANDA Derneği Diyarbakır Temsilciliği Suriye'deki kamplarda yaşamını sürdüren ihtiyaç sahiplerine insanı yardım malzemeleri ulaştırdı.

Bölgenin zor şartlarını hafifletmek ve Suriyelilerin yaralarını sarmak için Türkiye'nin dört bir yanından ulaştırılan yardımlara ek olarak ANDA Diyarbakır Temsilciliği ile gönüllüler bölgeye yönelik yardım faaliyeti yürüttü.

ANDA Diyarbakır Temsilcisi Mehmet Murat Yaşa, kendilerine bu yardımları hazırlamada yardım eden, destek sunan herkese teşekkür ederek, "Bizlere düşen bu emanetleri mazlumlara ulaştırmaktır." dedi.

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Diyarbakır, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ANDA Derneği Suriye'deki kamplara insani yardım malzemesi ulaştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANDA Derneği Suriye'deki kamplara insani yardım malzemesi ulaştırdı - Son Dakika
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