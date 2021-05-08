Anda Derneğinden Afrin'de 7 bin kişilik iftar - Son Dakika

Anda Derneği, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'in Şeyh Hadid beldesinde, 7 bin kişilik iftar verdi.

Esed rejimi ve terör örgütü YPG/ PKK saldırılarında hayatlarını kaybeden ailelerin buluştuğu iftara, bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Anda Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dernek olarak Afrin'in Şeyh Hadid beldesi ve Afrin kamplarında Kadir Gecesi'nin kutlandığı 27. günde 7 bin kişilik iftar programı düzenledik. "dedi.

Tosun, Şeyh Hadid beldesinde 5 bin kişiye sokak iftarı düzenlediklerini ve Esed rejimi saldırıları nedeniyle İdlib'den kaçarak Afrin'deki kamplara yerleşen 2 bin kişiye de iftariyelik verdiklerini söyledi.

Dernek, Suriye'de gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanında çalışmalarını sürdürüyor.