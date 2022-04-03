ANDA Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika
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ANDA Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

03.04.2022 16:47
ANDA Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Diyarbakır İl Temsilciliği kentte ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda ve kahvaltılık ürünlerden oluşan ramazan paketlerini ulaştırdı.

ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Diyarbakır İl Temsilciliği kentte ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda ve kahvaltılık ürünlerden oluşan ramazan paketlerini ulaştırdı.

ANDA Derneği İl Temsilcisi Mehmet Murat Yaşa, tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ettiklerini belirtti.

Yardımların sadece ramazan ayı ile sınırlı olmadığını anlatan Yaşa, "İhtiyaç duyulan her anda ANDA derneği olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu ramazan ayında yine yardımlara hız vererek bize ulaştırılan emanetleri yerine ulaştırmaya, dar gelirli ve yetim ailelerimize misafir olmaya devam ediyoruz. Emeği ve katkısı geçen hayırseverlerimize ve gönüllü kardeşlerimize teşekkür ederim." dedi.

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Arama Kurtarma, Mehmet Murat, Diyarbakır, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ANDA Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika


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