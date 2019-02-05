Son Dakika Haberleri: Anda Kardeşe Vefa Derneği ile Ulrad Arasında İş Birliği Protokolü

Anda Kardeşe Vefa Derneği ile Ulrad Arasında İş Birliği Protokolü

1 saat önce

Bursa'da Anda Kardeşe Vefa Derneği ile Uludağ Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (ULRAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Anda Kardeşe Vefa Derneği ile Ulrad Arasında İş Birliği Protokolü, System.String[]
Bursa'da Anda Kardeşe Vefa Derneği ile Uludağ Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (ULRAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ULRAD'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek yetkililerince imzalanan iş birliği protokolü kapsamında acil durum ve afetlere hazırlık çalışmalarında haberleşme desteğinin sağlanması amaçlanıyor.

Protokolde ayrıca birimlerde görevli personelin eğitilmesi, gönüllülük ve toplumsal sorumluluk gibi kavramların gençliğe ulaştırılması gibi konular yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:56 Kaynak: AA

Uludağ, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi

Çılgın Sedat Serebral Palsi Hastası Oğlunun Tedavisi İçin Yaşadığı Zorlukları Anlattı: Her Şeyimi Sattım Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:47:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anda Kardeşe Vefa Derneği ile Ulrad Arasında İş Birliği Protokolü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]