Anda Kardeşe Vefa Derneği ile Ulrad Arasında İş Birliği Protokolü
1 saat önce
Bursa'da Anda Kardeşe Vefa Derneği ile Uludağ Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (ULRAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Bursa
'da Anda Kardeşe Vefa Derneği ile Uludağ
Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (ULRAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
ULRAD'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek yetkililerince imzalanan iş birliği protokolü kapsamında acil durum ve afetlere hazırlık çalışmalarında haberleşme desteğinin sağlanması amaçlanıyor.
Protokolde ayrıca birimlerde görevli personelin eğitilmesi, gönüllülük ve toplumsal sorumluluk gibi kavramların gençliğe ulaştırılması gibi konular yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:56 Kaynak: AA
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