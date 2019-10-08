Anda Kardeşe Vefa Derneğinden ihtiyaç sahiplerine yardım

Anda Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır İl Temsilciliğince kentte ihtiyaç sahibi bazı ailelere yardım yaptı.

Anda Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır İl Temsilcisi Murat Yaşa, yaptığı açıklamada, dernek olarak gönüllülerle ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Suriçi, Bağlar, Seyrantepe, Şehitlik ve Sosyal Konutlar gibi bazı yerlerde ihtiyaç sahiplerine gıda paketi ve kurban eti ulaştırdıklarını aktaran Yaşa, "Bir araya geldiğimiz günden beri mazlumların yalnız olmadıklarını bilmeleri ve içinde bulundukları durumu en güzel şekilde atlatabilmeleri için çalışmalarda bulunduk ve bu çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz. Mazlum ve mağdur insanların yanında olmanın insani sorumluluk ve kardeşlik bilincinin yanı sıra toplumsal refahın ve düzenin sağlanması açısından da bir zaruret olduğunun bilincindeyiz." dedi.

Terör, fuhuş ve diğer suç örgütlerinin insan kaynağı olarak mağdur ailelerin gençlerini hedef aldığına dikkati çeken Yaşa, bunun önüne geçmek için dernek olarak "Kardeş Aile" projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

Kentteki ihtiyaç sahibi aileleri "kardeş aile" olarak kabul ederek ona göre hareket ettiklerine değinen Yaşa, şunları kaydetti:

"Ailede çalışmaya müsait olan birey varsa iş bulmaya çalışıyoruz. Ev eşyasına veya tadilata ihtiyaçları varsa bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Düzenli olarak her ay gıda paketi ve kurban eti yardımında bulunuyoruz. Çocukların eğitim durumlarıyla ilgilenip kırtasiye yardımlarının yanı sıra gerekli yönlendirme yapıp rehberlik desteği sunuyoruz. Bayramlarda kıyafet yardımında bulunuyoruz. Yine gönüllü gençlerimiz ve kardeş ailelerimizin çocuklarına yönelik seminerler yapıyoruz. En önemlisi ailelere bizler sizin akrabanız, arayıp derdinizi anlatabileceğiniz kardeşleriniziz diyoruz."

Yaşa, proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin gerekli durumlarda sorun ve taleplerini iletebileceği gönüllüleri görevlendirdiklerini sözlerine ekledi.