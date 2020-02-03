Anda Kardeşe Vefa Derneğinden Şemdinli'deki öğrencilere yardım - Son Dakika
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Anda Kardeşe Vefa Derneğinden Şemdinli'deki öğrencilere yardım

6 saat önce

Anda Kardeşe Vefa Derneği, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 174 öğrenciye bot, mont ve kitap yardımında bulundu.

Anda Kardeşe Vefa Derneğinden Şemdinli'deki öğrencilere yardım, System.String[]

Anda Kardeşe Vefa Derneği, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 174 öğrenciye bot, mont ve kitap yardımında bulundu.

İstanbul'dan gelen dernek üyeleri, ilçeye bağlı Boğazköy İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere bot, mont ve kitapları dağıtan dernek üyeleri, daha sonra düzenledikleri etkinliklerle öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı. Dernek üyesi ve yazar Suat Turgut da öğrencilerle söyleşi yaptı.

Dernek üyesi Kerem Erişen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014'te kurulan derneklerinin Türkiye'nin her yerinde ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Erişen, bugün de Hakkari'deki öğrencilere yardımcı olmaya geldiklerini, onlara çeşitli hediyeler dağıttıklarını belirtti.

Şemdinli, İstanbul, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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