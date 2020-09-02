Andala belgeselinin çekimleri 12 Eylül'de başlıyor - Son Dakika

Gazeteci ve yönetmen Ali Demirtaş'ın uzun metrajlı belgesel film projesi "Andala"nın çekimleri 12 Eylül'de Niğde'de başlayacak.

Niğde'nin Çiftlik ilçesi Asmasız köyünün Andala yerleşkesine yapılan baraj, beraberinde bir ailenin tarihini de yeniden canlandırıyor. Niğdeli gazeteci ve yönetmen Ali Demirtaş'ın yöneteceği belgesel, mekan insan ilişkisini merkezine alırken, genç bir yönetmenin doğduğu topraklara karşı yerine getirdiği bir sorumluluk olarak da adlandırılıyor.

Tümüyle gerçeklikten beslenen belgesel, 1970'li yıllardan beri Andala'da yaşayan ve orayı küçük bir cennet haline getiren aile üyeleriyle yapılacak röportajlar, son ziyaretleri ve yıkım sürecinde iş makinelerinin çalışma görüntülerinden oluşuyor. Çekimlerine 12 Eylül'de başlanacak Andala belgeselinin tamamlanması barajın bitip bölgenin su altında kalmasıyla gerçekleşecek.

Ali Demirtaş, yazılı açıklamasında, çekimlerine 12 Eylül'de başlanacak belgeselle ilgili şunları kaydetti:

"Olaya içeriden baktığımda bir yönetmen olarak çok mutlu çok da heyecanlıyım. İnsan ve mekanı merkezine alan gerçek bir konuyu sinema sanatıyla buluşturuyorum. Fakat tüm bu yaşananlara dışarıdan baktığımda ise paramparçayım. Andala, doğduğum mekan yerle bir oluyor. Bu sadece fiziksel bir mekan değil, çocukluğum, şimdimin, beni ben yapan her şeyin mekanı ve ailemin de hafızası. Bu, garip ve yorucu bir ikilem. Tüm bunlarla beraber şu an odaklandığım tek şey benim ne yapabildiğim ya da yapabileceğim. Aklıma tek gelen tüm bu süreci objektif ve doğru bir şekilde ölümsüzleştirmek ve aile üyelerinin son ziyaretlerini gerçekleştirmelerini sağlamak. Bunun için hazırım. Tüm bunlar benim hem aileme hem de Andala'ya karşı sorumluluğum."