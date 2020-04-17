Anderlecht, Loris Karius'tan vazgeçti

Spor Arena Dış Haber | Beşiktaş'ta performansıyla hayal kırıklığı yaratan Loris Karius için transfer haberleri gelmeye devam ediyor.









Bir gün İngiltere'ye döneceği, başka bir gün ise Almanya'ya transfer olacağı yazılan Alman kaleci için son iddia ise Anderlecht'e transfer olacağıydı...



Ancak Voetbal24'ün haberine göre; Yeni bir kaleci transferi için düğmeye basan Anderlecht yönetimi, maliyeti nedeniyle Loris Karius transferinden vazgeçti.



Karius'un bonservisinin 5-6 milyon Euro'lara çıkacağını düşünen yönetim Alman kalecinin yerine Beerschot forması giyen Mike Vanhamel için 500 bin Euro'luk teklifte bulundu.



