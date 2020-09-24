Anders Trondsen ameliyat oldu

Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç'te bulunan Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen bugün Oslo'da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirildi.
Bordo-mavili takımın yeni transferi Trondsen, bugün ameliyat oldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 19:19 - Kaynak: İHA
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