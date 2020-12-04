Son dakika... Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere - Son Dakika

Son dakika... Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere

04.12.2020 13:53
Son dakika... Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere, System.String[]

Son dakika haberi: Trabzonspor'da sezon başında transfer edilen ve hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisinin ardından bireysel çalışmalarını sürdüren orta saha oyuncusu Andres Trondsen, taraftarlara mesaj yolladı, "Yakında görüşmek üzere" dedi.

Trabzonspor'da sezon başında transfer edilen ve hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisinin ardından bireysel çalışmalarını sürdüren orta saha oyuncusu Andres Trondsen, taraftarlara mesaj yolladı, "Yakında görüşmek üzere" dedi.

Trabzonspor Kulübü, 24 Eylül 2020 tarihinde sağ ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı teşhisiyle ameliyat edilen orta saha oyuncusu Andres Trondsen'in fizik tedavi ve sportif rehabilitasyon aşamasının başarılı bir şekilde devam ettiğini, teknik heyet ve sağlık ekibinin planlamaları doğrultusunda koşulara başlayan oyuncunun kuvvet, koordinasyon ve denge antrenmanlarına başladığını açıkladı.Tedavisi devam eden Norveçli oyuncu, bu süreçte bordo mavili taraftarların sosyal medya üzerinden kendisine gönderdiği mesajlardan çok mutlu olduğunu belirterek, "Taraftarlarımızın mesajlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm mesajlara cevap verememek beni üzse de desteğiniz bu zor zamanda bana ihtiyacım olan motivasyonu sağlıyor. Yakında görüşmek üzere" diye konuştu.


Son dakika... Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere
Son dakika... Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere
Son dakika... Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere
Son dakika... Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere

Fizik Tedavi bölümü, Rehabilitasyon, Trabzonspor, Eylül, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika... Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere - Son Dakika Spor


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