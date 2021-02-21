Anders Trondsen sahalara dönüyor - Son Dakika

Anders Trondsen sahalara dönüyor

21.02.2021 13:40
Anders Trondsen sahalara dönüyor, System.String[]

Sezon başı hazırlık kampında sağ diz ön çapraz bağları kopan Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Anders Trondsen sahalara dönüyor.

Sezon başı hazırlık kampında sağ diz ön çapraz bağları kopan Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Anders Trondsen sahalara dönüyor.

Trabzonspor'un, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, 9 Eylül 2020'de gerçekleştirdiği antrenmanda sağ diz ön çapraz bağı yırtılan Trondsen, ülkesi Norveç'te ameliyat olmuştu. Oslo'da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirilen oyuncu, 6 aylık rehabilitasyon ve tedavi sürecinin ardından Türkiye'ye döndü ve tedavisinin geri kalan kısmını Trabzon'da sürdürecek.

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı takımına iki gün izin vermişti. İlk olarak İstanbul'a gelen Trondsen, Başakşehir maçı sonrası takımla birlikte Trabzon'a döndü. 22 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak olan bordo-mavililerde Norveçli futbolcunun durumuna ise yakından bakılacak. Sağlık ekibi tarafından detaylı bir taramadan geçirilecek olan Trondsen'e uygulanacak tedavi ve rehabilitasyon süreci belirlenecek. Başarılı futbolcunun tedaviye vereceği cevap sonrası takımla birlikte saha çalışmalarına ne zaman başlayacağına karar verilecek.

Abdullah Avcı görüşme yapacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takım ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme yapacak. Yaşanan süreçte futbolcunun durumunu yakından takip eden ve geniş bilgilere sahip olan deneyimli teknik adam, Trondsen'in sahalara kısa zamanda dönebilmesi için moral ve motivasyonunu ön planda tutacak bir konuşma yapmayı planlıyor.

Yetenekli oyuncu, sezon başında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ve Samsunspor ile oynadığı hazırlık müsabakalarında forma giyebilmişti. Şimdiye kadar Süper Lig ve Kupa maçları olmak üzere 27 maç kaçıran Norveçli, 166 gündür takımdan uzak. Trondsen'in mart ayı içerisinde sahalara dönmesi planlanıyor. - TRABZON

Anders Trondsen sahalara dönüyor

Rehabilitasyon, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anders Trondsen sahalara dönüyor - Son Dakika Spor


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