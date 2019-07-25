Son Dakika Haberleri: Anderson Esiti, PAOK FC İçin İmzaladı
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Anderson Esiti, PAOK FC İçin İmzaladı

1 saat önce

Anderson Esiti, Belçika tarafındaki Gent'ten PAOK FC için imza attı. Esiti orta sahada savunma bir takviyesi olarak katıldı.

Anderson Esiti, Belçika tarafındaki Gent'ten PAOK FC için imza attı. Esiti orta sahada savunma bir takviyesi olarak katıldı.
Anderson Esiti, PAOK FC İçin İmzaladı
Belçika, Gent, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:06 
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