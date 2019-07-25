Anderson Esiti, PAOK FC İçin İmzaladı
1 saat önce
Anderson Esiti, Belçika tarafındaki Gent'ten PAOK FC için imza attı. Esiti orta sahada savunma bir takviyesi olarak katıldı.
Anderson Esiti, Belçika
tarafındaki Gent
'ten PAOK FC için imza attı. Esiti orta sahada savunma bir takviyesi olarak katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:06
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