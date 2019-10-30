Son Dakika Haberleri: Anderson Talisca, Çin'de kriz yarattı!
Son Dakika Spor Anderson Talisca, Çin'de kriz yarattı!

Anderson Talisca, Çin'de kriz yarattı!

1 saat önce

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Çin Süper Ligi takımlarından Guanzghou Evergrande'ye transfer olan Talisca, son haftalarda eleştirileri üzerine topladı.

Anderson Talisca, Çin'de kriz yarattı!, System.String[]

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Çin Süper Ligi takımlarından Guanzghou Evergrande'ye transfer olan Talisca, son haftalarda eleştirileri üzerine topladı.


Takımının Henan Jienye ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Brezilyalı yıldıza eleştiriler çoğaldı. Guanzghou Evergrande, 2-0 yenik duruma düştükten sonra Talisca'yı ilk yarı bitmeden çıkartmış ve maç 2-2 bitmişti.


"BELKİ BURADA OLMAK İSTEMİYORDUR"


Çin basını, Talisca'nın umursamaz tavırlarını manşetlere taşırken "Talisca sistemi bozuyor. Hücumda etkili olamıyor, savunmaya hiç gelmiyor. Ruhsal hali onu ilgilendirir, takımını yalnız bırakmamalı. Belki de Talisca'nın kalbi burada olmak istemiyordur." sözleri kullanıldı.


Guanzghou Evergrande, Çin Ligi'nde 27 maç sonunda 20 galibiyet alırken liderlik koltuğunda oturuyor.


25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın 2022 yılına kadar Çin ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çin'de Talisca tartışması: Belki burada olmak istemiyordur
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Douglas idmana katılmadı Derbide oğlu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle görüntüsü çok konuşuldu Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcularla eğlendiği gece hakkında konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 17:14:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anderson Talisca, Çin'de kriz yarattı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]