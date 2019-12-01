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Anderson Talisca'nın takımı Guangzhou Evergrande, Çin'de şampiyon oldu!
6 saat önce
Çin Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu.
Çin Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu... Talisca'nın takımı Guangzhou Evergrande, son hafta maçında sahasında Shanghai Shenhua'yı konuk etti.
Guangzhou Evergrande, rakibini 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.
Talisca, maça ilk 11'de başlarken 77. dakikada oyundan çıktı.
30 maçta 23 galibiyet alan Guangzhou Evergrande, 72 puanla son 3 yılda 2. kez şampiyon olmayı başardı.
Anderson Talisca ise bu sezon forma giydiği 18 maçta 11 gol attı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:47
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