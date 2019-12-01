Son Dakika Haberleri: Anderson Talisca'nın takımı Guangzhou Evergrande, Çin'de şampiyon oldu!
Son Dakika Spor Anderson Talisca'nın takımı Guangzhou Evergrande, Çin'de şampiyon oldu! - Son Dakika Spor

Anderson Talisca'nın takımı Guangzhou Evergrande, Çin'de şampiyon oldu!

6 saat önce

Çin Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu.

Anderson Talisca'nın takımı Guangzhou Evergrande, Çin'de şampiyon oldu!, System.String[]

Çin Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu... Talisca'nın takımı Guangzhou Evergrande, son hafta maçında sahasında Shanghai Shenhua'yı konuk etti.


Guangzhou Evergrande, rakibini 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.


Talisca, maça ilk 11'de başlarken 77. dakikada oyundan çıktı.


30 maçta 23 galibiyet alan Guangzhou Evergrande, 72 puanla son 3 yılda 2. kez şampiyon olmayı başardı.


Anderson Talisca ise bu sezon forma giydiği 18 maçta 11 gol attı.

Anderson Talisca, Guangzhou, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:47 
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