"Andımız okutulsun mu?" anketinde AK Parti seçmeninin büyük çoğunluğu "Okutulsun" istiyor - Son Dakika

Aksoy Araştırma, Türkiye Monitörü Mart Ayı 3. Hafta Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, Danıştay'ın Andımız kararı da anımsatılarak, seçmenlere, Andımız'ın okullarda okutulup okutulmayacağına ilişkin "Siz karar veriyor olsaydınız hangisini seçerdiniz?" sorusu yöneltildi.

Partilere yönelik dağılıma yer verilen araştırmada, CHP seçmeninin yüzde 96'sı, İYİ Parti seçmeninin 92.9'u, MHP seçmeninin yüzde 83.8'i, AK Parti seçmeninin yüzde 74.9'u ve HDP seçmeninin yüzde 39.5'i "Andımız'ın okullarda okutulmasını devam ettirirdim" yanıtını verdi.

"KALDIRIRDIM" GÖRÜŞÜNDE İLK SIRADA HDP'LİLER VAR

"Okutulmasını kaldırırdım" görüşü ise HDP'lilerde yüzde 60.5, AKP'lilerde yüzde 25.1, MHP'lilerde yüzde 16.2, İYİ Partililerde yüzde 7.1 ve CHP'lilerde yüzde 4 olarak gerçekleşti.