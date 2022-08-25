AA'nın Türkiye 'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirten Doğan, AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kahramanmaraş, Ahmet Doğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Andırın Belediye Başkanı Doğan'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika

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