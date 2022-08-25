Andırın Belediye Başkanı Doğan'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika
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Andırın Belediye Başkanı Doğan'dan AA'ya ziyaret

25.08.2022 18:26
Andırın Belediye Başkanı Doğan'dan AA'ya ziyaret

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş bürosunu ziyaret etti.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş bürosunu ziyaret etti.

Doğan, ziyarette, AA Kahramanmaraş bürosunda görev yapan muhabirlerle görüştü.

AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirten Doğan, AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

AA muhabiri İzzet Mazı, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Doğan'a AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafı hediye etti.

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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kahramanmaraş, Ahmet Doğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Andırın Belediye Başkanı Doğan'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Andırın Belediye Başkanı Doğan'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika
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