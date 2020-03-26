Son Dakika › Güncel › Andırın'da 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Andırın'da 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın
ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Akşam saatlerinde Akifiye Mahallesi'nde Erdem Abbak'a ait 2 katlı yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevler 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınabildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:10 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar