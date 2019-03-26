Andırın'da Bağımlılıkla Mücadele Yürüyüşü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.





Cumhuriyet İlkokulu Müdürlüğünce yapılan yürüyüş, okul bahçesinden başlayarak ilçe mezarlığı civarına kadar devam etti.



Andırın Kaymakamı Emre Dündar, Belediye Başkanı Baki Tezcan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kaymak, Emniyet Amiri Tahsin Öndeş, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kaya ve İlçe Sağlık Müdürü Gonca Çömez'in katıldığı yürüyüşte öğrenciler, ellerindeki döviz ve pankartlarla bağımlılığın zararına dikkat çekti.



Andırın Kaymakamı Dündar, yürüyüşün bütün bağımlılıklara dikkat çekmek için yapıldığını belirtti.



Gençliği ve vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Dündar, "Sadece sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılığı da değil, özellikle gençliğin sorunu olan teknoloji ile alakalı bağımlılığa son vermek için genç arkadaşlarımızla yürüdük. Vatandaşlarımızı ve gençliğimizi teknoloji bağımlığından kurtarmak istiyoruz. Teknoloji bağımlılığı insanların konuşmalarının, akraba ilişkilerinin son bulmasına neden oluyor. Bu bağımlığa son vermek için bundan sonraki eğitimlerimiz devam edecek." diye konuştu.



Kaymakam Dündar ve beraberindekiler, okul salonunda öğrenciler tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda çizilen resimlerin yer aldığı serginin açılışını yaptı.



Açılış sonrası anaokulu öğrencileri de bağımlılığın zararını anlatan skeç canlandırdı.

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