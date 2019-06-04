Andırın'da bayramlaşma töreni
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:54 Kaynak: AA
'ın Andırın
ilçesinde Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Andırın Kaymakamı Emre Dündar ve Belediye Başkanı Ahmet Doğan
, Kışla Bahçesinde bulunan millet kıraathanesinde düzenlenen programda, vatandaşların bayramını kutladı.
Vatandaşlarla yapılan bayramlaşma töreninin ardından Kaymakam Dündar ve Başkan Doğan, Andırın Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastane personeli ve hastaların bayramlarını tebrik etti.
Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden Dündar ve Doğan, daha sonra şehit ailelerini ziyaret etti.
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