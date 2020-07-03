Andırın'da bir yerleşim alanı karantinaya alındı - Son Dakika

Andırın'da bir yerleşim alanı karantinaya alındı
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinin Çokak Mahallesi'ne bağlı Sarımehmetli mevkisinde bulunan yerleşim yerlerinde, koronavirüs görülmesi üzerine bölge karantinaya alındı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın
ilçesinin Çokak Mahallesi'ne bağlı Sarımehmetli mevkisinde bulunan yerleşim yerlerinde, koronavirüs görülmesi üzerine bölge karantinaya alındı.
29 Haziran'da Andırın Devlet Hastanesi'ne başvuran ve ismi açıklanmayan kişide koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı. Testin sonucu pozitif çıktı. Hastanın temas ettiği kişi sayısının fazla olduğunun belirlenmesi üzerine Andırın Kaymakamı Emre Dündar başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Çokak Mahallesi'nin Sarımehmetli mevkisindeki yerleşim alanının karantinaya alınmasına karar verdi. Testi pozitif çıkan kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken, yaklaşık 20 hanenin ve 70 kişinin yaşadığı alana giriş-çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı. Filyasyon ekiplerinin de tarama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
2 YAYLACI 2 VAKA
Öte yandan bu vaka ile Andırın'da bugüne kadar görülen pozitif vaka sayısı 2 oldu. İlk pozitif vaka 29 Mayıs'ta ilçe dışından Çokak Mahallesi'ne yaylaya gelen kişide belirlenmiş, tedavi sonunda hastalığı yenmişti. İkinci vakanın da ilçe dışından gelen yaylacı olduğu belirtildi.
- Andırınkahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:49 Kaynak: DHA
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