Son Dakika Haberleri: Andırın'da Engellilere Kütüphane Etkinliği

Andırın'da Engellilere Kütüphane Etkinliği

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde "SODES'le Umuda Uzanan Eller Projesi" kapsamında kurs verilen engelliler için kütüphane etkinliği düzenlendi.

Andırın'da Engellilere Kütüphane Etkinliği, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde "SODES'le Umuda Uzanan Eller Projesi" kapsamında kurs verilen engelliler için kütüphane etkinliği düzenlendi.

Andırın Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İlçe Halk Kütüphanesi ve Andırın Şehit Ethem Hacımahmutoğlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğince yapılan programda, Sosyal Destek Programı kapsamında hazırlanan projeyle, keçe ve ahşap işleme kursunu başarıyla tamamlayan engelli kursiyerler, kütüphanede bir araya geldi.

Burada, Andırın Kaymakamı Emre Dündar, kütüphaneye gelen kursiyerlere teşekkür ederek, taleplerini dinledi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Üzeyir Yaşar, etkinliğin amacının hem kursiyerlere kütüphaneyi tanıtmak, hem de herkesin birer engelli adayı olduğunu bir kez daha hatırlatmak olduğunu belirtti.

Kursiyerlerden Sümeyye İnekçi de kış aylarında evde çok sıkıldıklarını, tekerlekli sandalye ile dışarı çıkmalarının zor olduğunu ve bu tür etkinliklerle yaşama daha sıkı bağlandıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:56 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Varank Müjdeyi Verdi: Asgari Ücret Desteği Bu Sene Tüm Yıl Verilecek Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var

İYİ Parti'den İstifa Eden 874 Kişi AK Parti'ye Geçti Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 20:02:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Andırın'da Engellilere Kütüphane Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]