Andırın'da orman yangını tatbikatı düzenlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tatbikat düzenlendi.

Kurucaova Tomruk Deposu'nda gerçekleştirilen birçok alanda eğitimlerin verildiği ve ekipmanların tanıtılarak kullanımının anlatıldığı tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangına orman personeli tarafından köpük ve su ile müdahale edildi.

Andırın Kaymakamı İbrahim Güneş, burada yaptığı konuşmada, orman personelinin hem teknolojik hem de tecrübe açısından iyi bir konumda olduğunu söyledi.

Güneş, Yangın Takip Sistemi'nin orman teşkilatının teknolojik açıdan geldiği seviye açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Dünyada bu teknolojiyi hızlı bir şekilde kullanabilen, orman yangını alanına ulaşabilen tek ülkeyiz. Bu konuda da Orman Genel Müdürlüğümüzün ve bölge müdürlüğümüzün dolayısıyla da Bakanlığımızın çok büyük bir çabası gayreti var. Şu an orman bölge müdürlüğümüzün dahilindeki herhangi bir orman yangını çıktığında oradaki arkadaşların sisteme koordinatları girmesiyle birlikte bütün araçlarımızın anlık olarak hareket etme kapasitesi ve kabiliyeti olacak. Hem zamandan tasarruf edilecek, hem de orman yangını alanına hızlı bir şekilde gidilerek ormana müdahale dilecek." ifadesini kullandı.

Yangın Şube Müdürü Muzaffer Ketmen de sistemin bin araca yükleneceğini uygulamanın yangına müdahalede ekonomik olarak tasarruf sağlayacağını söyledi.