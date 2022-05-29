ANDIRIN'DA ŞAKAYIKLAR AÇTI KOPARMANIN CEZASI 109 BİN TL - Son Dakika
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ANDIRIN'DA ŞAKAYIKLAR AÇTI KOPARMANIN CEZASI 109 BİN TL

29.05.2022 11:44

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesindeki kayalıklarda şakayık ismi verilen çiçekler açtı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesindeki kayalıklarda şakayık ismi verilen çiçekler açtı. Endemik tür olan ve koruma altındaki çiçeği koparanlara 109 bin 593 lira ceza kesiliyor.

Doğal güzellikleri ve geniş ormanlık alanlarıyla Kahramanmaraş'ın en yeşil ilçelerinden biri olan Andırın, birçok endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor. Halk arasında 'ayı gülü' olarak da bilinen, ana vatanı Japonya ve Çin olan ancak Türkiye'de de yetişen çiçeği koparanlara 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, şakayık çiçeğini 2 yıl önce bölgede yaptıkları doğa gezisinde keşfettiklerini söyledi. Şakayıkların genelde mayıs ayının ortalarında çiçek açtığını belirten Doğan, "10-15 günlük bir süre sonra çiçekleri soluyor. Bu çiçek genelde Toros Dağları'nın 1500 ve 2000 rakımına sahip alanlarında yetişiyor. İlçemizin değişik yerlerinde de yetişiyor ama bu alanda, bu bölgede toplu olarak yetiştiği tek alan diyebiliriz. Biz elimizden geldiğince bu zenginliklerimizi tespit etmek, korumak istiyoruz, bu sebeple de her yıl kontrol ediyoruz. Bu çiçeğin bir dalının koparılmasının yaklaşık 110 bin lira cezası olduğunu biliyoruz. Gerçekten korunması gerekilen bir değerimiz. Biz de koparmadan seyrediyoruz, seviyoruz bu güzelliklerimizi gelecek nesillere taşımak istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

ANDIRIN'DA ŞAKAYIKLAR AÇTI KOPARMANIN CEZASI 109 BİN TL
ANDIRIN'DA ŞAKAYIKLAR AÇTI KOPARMANIN CEZASI 109 BİN TL
ANDIRIN'DA ŞAKAYIKLAR AÇTI KOPARMANIN CEZASI 109 BİN TL
ANDIRIN'DA ŞAKAYIKLAR AÇTI KOPARMANIN CEZASI 109 BİN TL

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Andırın'da şakayıklar açtı; koparmanın cezası 109 bin TL Andırın'da şakayıklar açtı; koparmanın cezası 109 bin TL Japonya, 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' için Malezya'dan destek bekliyor Japonya, 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' için Malezya'dan destek bekliyor Çin'in Panda Ulusal Parkında 8.000'den Fazla Hayvan ve Bitki Türü Bulunuyor Çin'in Panda Ulusal Parkında 8.000'den Fazla Hayvan ve Bitki Türü Bulunuyor
Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Japonya, Bitki, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ANDIRIN'DA ŞAKAYIKLAR AÇTI KOPARMANIN CEZASI 109 BİN TL - Son Dakika
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