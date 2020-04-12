Andırın'da Vefa Destek Grubu çalışmaları - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanıyor.

Vefa Destek Grubu ekipleri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişileri evlerinde ziyaret ederek ihtiyaç duydukları temel yaşam malzemesi, ilaç alımı ve maaşlarının çekilmesi gibi destekler sunuyor.

Bu kapsamda, Boztopraklı Mahallesinde tek başına yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan Ümmet İspir'i (73) ziyaret eden ekipler, gıda desteğinde bulunuldu.

Ekmek ve ilaç ihtiyacı olan kişilerinde talepleri de Vefa Sosyal Destek grubu tarafından karşılandı.