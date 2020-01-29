Andırın'daki yaya köprüsü yenilendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dere yatağındaki yaya köprünün yerine yenisi yapıldı.



İlçeye bağlı Orhaniye Mahallesi Elmalıpınar bölgesinde Andırın Belediyesi tarafından eski yaya köprünün yanına 12 metre uzunluğunda ve 1.5 metre genişliğinde demir köprü yapılarak hizmete sunuldu.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, bölge halkının artık daha rahat ve daha güvenli bir şekilde karşıya geçeceklerini belirtti.

Daha önce tahtadan yapılmış köprünün yerine yenisini yaparak vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getiren Doğan, "Öğrencilerin ve vatandaşların buradan zor şartlar altında geçtiklerini vatandaşlar bize iletti. Baktığımızda gerçekten bir tehlike arzediyordu. Dere yatağında su seviyesi az fakat bahar aylarında debisinin yükseldiğini öğrendik. Ekiplerimize talimat vererek kısa sürede bir metal köprü yapılmasını sağladık ve yerine monte ettik. Eğitim döneminin ikinci yarısı başlamadan yeni yaya köprüyü hazır hale getirdik. Öğrencilerimiz gönül rahatlığı içerisinde geçerek okullarına gidip gelecekler ve ailelerinin de gözü geride kalmayacak." dedi.

Yöre sakinlerinden Mehmet Ali Akkale ise yeni köprünün yapılmasından dolayı Belediye Başkanı Ahmet Doğan'a teşekkür etti.

Orhaniye Mahallesi Muhtarı Muhammet Cankara da yeni yapılan köprünün hayatlarını kolaylaştıracağını belirterek, "Kışın dört hanemiz var, dört tane de öğrencimiz var. Evlerimizin yiyecekleri buradan taşınıyor. Binbir güçlük çekiyorduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.