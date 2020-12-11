Andırın Kaymakamı Güneş ile Belediye Başkanı Doğan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Andırın Kaymakamı İbrahim Güneş ile Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Güneş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Kaymakam Güneş, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", sporda Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" haberde ise Özkan Bilgin'in " Van'da çığ felaketi" fotoğraflarını oyladı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren Güneş, "Tabii bütün fotoğraflar kıymetli ve değerli. Hepsinde bir emek var, hepsinde bir çaba var. Hepsinin kendine göre kadrajında barındırdığı bir öykü var. Ama biz kendimizce en iyisini seçmeye çalıştık. Bu tür aktiviteler hem ülkemizin hem dünyanın hem de Anadolu Ajansımızın bu konudaki fedakarlığı ve gayretini çok nitelikli bir şekilde ortaya koyuyor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ahmet Doğan ise haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşamda İsa Terli'nin çektiği "6 güzel adam" ve sporda kategorisinde tercihini Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" karesini tercih etti.

Doğan, birbirinden güzel fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.