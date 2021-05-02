KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN, KİRAZ AĞACI ÇİÇEKLERİYLE BEMBEYAZ - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN, KİRAZ AĞACI ÇİÇEKLERİYLE BEMBEYAZ
02.05.2021 13:08
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Çiğşar kirazı çiçek açtı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Çiğşar kirazı çiçek açtı. Ağaçları süsleyen bembeyaz çiçekler, fotoğraflık görüntüler oluşturdu.
Ortadaoğu'dan Rusya'ya, İngiltere'den Almanya'ya kadar birçok ülkeye ihraç edilen Çiğşar kirazı, çiçek açtı. 1650 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nde yetişen, lezzeti ve aroması nedeniyle İngiliz kraliyet ailesinin de tercih ettiği belirtilen Çiğşar kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla seyirlik görüntüler ortaya çıktı. Ardıç, çam ve sedir gibi yemyeşil ağaçların arasındaki kiraz ağaçlarının bembeyaz çiçekleri, görenlerin beğenisini topladı.
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