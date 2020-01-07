Andone'den taraftara mesaj: "2 haftaya geliyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Andone'den taraftara mesaj: '2 haftaya geliyorum' - Son Dakika Spor

Andone'den taraftara mesaj: "2 haftaya geliyorum"

6 saat önce

Galatasaray'ın Romanyalı forveti Andone, hakkında çıkan sakatlık dedikoduları sonrası sarı-kırmızılı taraftara seslenerek, "2 haftaya İstanbul'a geliyorum" dedi.

Andone'den taraftara mesaj:

Galatasaray'ın Romanyalı forveti Andone, hakkında çıkan sakatlık dedikoduları sonrası sarı-kırmızılı taraftara seslenerek, "2 haftaya İstanbul'a geliyorum" dedi.


Romanya basınında tekrar ameliyat olacağı ve sezonu kapatacağı haberleri sonrası Florin Andone, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Haberleri yalanlayan ve tedavi sürecinin iyi gittiğini müjdeleyen Andone, "Her şey iyiye gidiyor. 2 hafta içerisinde İstanbul'da olacağım ve oynamaya hazırım" dedi.


Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Andone, 11. hafta oynanan Gaziantep maçında sakatlanmıştı. - İSTANBUL

Galatasaray, İstanbul, Romanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
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