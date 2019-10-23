Andone: Genimizde pes etmek yok
1 saat önce
Real Madrid karşısında iki net pozisyon kaçıran Androne maç sonu açıklamasında, "Biz Galatasarayız ve çok büyüğüz. Bizim tarihimizde pes etmek yok. Bu grupta hala şansımız var. Bugünkü tutkuyu bütün maçlarda göstermeliyiz, bunu yaparsak her şey olabilir" dedi.
Real Madrid karşısında iki net pozisyon kaçıran Androne maç sonu açıklamasında, "Biz Galatasarayız ve çok büyüğüz. Bizim tarihimizde pes etmek yok. Bu grupta hala şansımız var. Bugünkü tutkuyu bütün maçlarda göstermeliyiz, bunu yaparsak her şey olabilir" dedi. Rumen futbolcu, "Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Karakter ortaya koyduk. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. En azından 1 puanı hak ettik" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:04
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