Son Dakika Haberleri: Andone: Genimizde pes etmek yok
Son Dakika Spor Andone: Genimizde pes etmek yok

Andone: Genimizde pes etmek yok

1 saat önce

Real Madrid karşısında iki net pozisyon kaçıran Androne maç sonu açıklamasında, "Biz Galatasarayız ve çok büyüğüz. Bizim tarihimizde pes etmek yok. Bu grupta hala şansımız var. Bugünkü tutkuyu bütün maçlarda göstermeliyiz, bunu yaparsak her şey olabilir" dedi.

Andone: Genimizde pes etmek yok, System.String[]

Real Madrid karşısında iki net pozisyon kaçıran Androne maç sonu açıklamasında, "Biz Galatasarayız ve çok büyüğüz. Bizim tarihimizde pes etmek yok. Bu grupta hala şansımız var. Bugünkü tutkuyu bütün maçlarda göstermeliyiz, bunu yaparsak her şey olabilir" dedi. Rumen futbolcu, "Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Karakter ortaya koyduk. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. En azından 1 puanı hak ettik" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:04 
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