Son Dakika Haberleri: Andone'nin Falcao korkusu
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Andone'nin Falcao korkusu

1 saat önce

Milli takım kampında bulunan futbolcu Rumen basınına Galatasaray macerasına dair önemli ifadeler kullandı.

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Milli takım kampında bulunan futbolcu Rumen basınına Galatasaray macerasına dair önemli ifadeler kullandı.


Brighton'un kendisini bırakmak istemediğini ve ayrılık kararını kendisinin aldığını söyleyen Andone, "Yeni bir başlangıç, oynamak için can atıyorum. Bu kararı almamdaki en büyük etken daha çok oynamak istememdi." diye konuştu.


SÜRE ALMAK İSTİYOR


Deportivo'da ulaştığı seviyeye, Brighton'da aldığı süreyle ulaşmasının imkansız olduğunu dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "Deportivo'da her hafta oynuyordum, goller atıyordum, takım için önemli olduğumu hissediyordum." ifadelerini kullandı.


Galatasaray'ın transferi için çok istekli olduğunu dile getiren başarılı santrfor, "Yeterince süre almam zor olacak. Çünkü dünya çapında bir futbolcu, Falcao var. Çok çok zor olacak" şeklinde konuştu.

Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:30 
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