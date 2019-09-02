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Andone resmen galatasaray'da

8 saat önce

Galatasaray Kulübü, Florin Andone'nin kiralık transferi konusunda oyuncu ve kulübü Brighton ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Galatasaray Kulübü, Florin Andone'nin kiralık transferi konusunda oyuncu ve kulübü Brighton ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun bir sezonluk kiralanması için İngiliz ekibine 700 bin Euro ödeyecek. Futbolcu ise 2019-2020 sezonu için 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret kazanacak.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Florin Andone ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."


Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:34 Kaynak: DHA
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