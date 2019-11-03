Andone tıpkı Elmander gibiydi

Ali Naci KÜÇÜK - Fatih Terim, geçen sezondan bu yana konu ne zaman forvet transferine gelse, Johan Elmander tipinde bir santrfora ihtiyaçları olduğunu söylüyordu. Bu süreçte kadroya katılan Mbaye Diagne, Eren Derdiyok ve Kostas Mitroglou'nu beklediği verimi alamayınca gönderen tecrübeli çalıştırıcı, sonunda aradığı ismi buldu. Terim'in, bir aydır sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun yokluğunda ilk 11'de oynattığı Florin Andone, ortaya koyduğu performansla tam not aldı.



Taraftarlardan büyük alkış aldı



Önceki gün 2-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında sert müdahalelere maruz kalmasına rağmen yılmayan Andone, mücadelesi ve hırsıyla Elmander'i hatırlattı. Taraftarın da büyük beğenisini kazanan Rumen futbolcu, gol atamamasına rağmen maç sonrası büyük alkış aldı.



Rizespor maçında 10.5 kilometre koşan Andone'nin attığı 15 pasın tamamı isabetli olurken, 5 şutun 3'ünde kaleyi tutturdu. Galatasaray'da 2011 - 2014 yılları arasında 2 ayrı dönem forma giyen Elmander, golcülüğünden çok, ön alanda rakip defanslara nefes aldırmayan presi ve mücadelesiyle takıma büyük katkı yapmıştı.