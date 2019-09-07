Andorra: 1-0

Olgucan KALKAN/

STAT: Beşiktaş Park

HAKEMLER: Donald Robertson, Sean Carr, Douglas Potter

TÜRKİYE: Mert - Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş (Dk. 61 Ozan Tufan), Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 80 Emre Kılınç), İrfan Can, Yusuf Yazıcı, Güven Yalçın (Dk. 46 Kenan Karaman), Cenk Tosun

ANDORRA: Gomes - Nicolas, Llovera, Lima, Cervos, Rodriguez (Dk. 63 Garcia), Rebes, Vales, Clemente (Dk. 79 Alaez), Martinez, Vieira (Dk. 86 Garcia)

GOL: Dk. 89 Ozan Tufan (Türkiye)

SARI KARTLAR: Emre, Çağlar, Yusuf (Türkiye) - Vales, Rodriguez, Nicolas, Alaez (Andorra)

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Andorra'yı 1-0 mağlup etti. Ay yıldızlılara galibiyeti getiren golü 89'uncu dakikada Ozan Tufan kaydetti.

3'üncü dakikada Türkiye gol çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Umut Meraş'ın ortasında Yusuf Yazıcı kafayı vurdu. Kaleci Gomes topu son anda kornere tokatladı.

23'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Güven'in ortasına arka direkte Zeki gelişine vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

30'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda kaleci Gomes iki hamlede topun sahibi oldu.

39'uncu dakikada Emre'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Zeki bekletmeden ortasını yaptı. Ön direkteki Cenk'in bekletmeden yaptığı vuruşta yan direğe çarpan top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçildi.

50'nci dakikada Türkiye mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Andorra savunması bir anda öne çıktı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Çağlar'ın aşırtma vuruşunda top kaleye doğru giderken, kaptan Lima topu son anda kornere gönderdi.

63'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Ceza sahasında Cenk'in kafa vuruşunda top auta gitti.

89'uncu dakikada Türkiye öne geçti. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf Yazıcı ortaladı. Ceza sahası içindeki Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

90+2'nci dakikada sağ kanattan Yusuf'un kullandığı kornerde Cenk Tosun kafayı vurdu. Kaleci Gomez gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, Andorra'yı 1-0 mağlup etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAÇTA

Türkiye'nin Andorra'yı konuk ettiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak eşlik etti.

GÜNEŞ'TEN 6 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda İzlanda'ya kaybedilen maçın 11'inde 6 değişikliğe gitti. Burak Yılmaz ve Hasan Ali'nin sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamasının ardından bu oyuncuların yerinde Umut Meraş ve Cenk Tosun forma giydi. Tecrübeli teknik adam bir önceki maçta 11'de görevlendirdiği Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz ve Kenan Karaman'ın yerine Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı ve Güven Yalçın'ı görevlendirdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN 100'ÜNCÜ MAÇI

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu, Türkiye'nin Andorra'yı konuk ettiği karşılaşmayla birlikte, milli takımdaki 100'üncü maçına çıktı. Karşılaşma öncesi kampta tecrübeli futbolcunun 39'uncu yaşı da kutlandı. Genç oyunculardan oluşan iyi bir takıma sahip olduklarını belirten Emre Belözoğlu, "Şu anda çok iyi oyunculardan oluşan genç bir takıma sahibiz. Ben de onlardan aldığım enerjiyle kendimi diri ve genç hissediyorum. Bu güzel takıma beni de dahil ettiği için hocamız Şenol Güneş'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

MİLLİ TAKIM, İSTANBUL'A DÖNDÜ

A Milli Futbol Takımı, Andorra maçıyla beraber 5 yıl aranın ardından İstanbul'a geri döndü. Daha önce İstanbul'daki son maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Kazakistan'ı konuk eden milliler, rakibini 3-1 mağlup etmişti. Öte yandan Beşiktaş Park'ta ilk kez bir milli maç oynandı. İnönü Stadyumu'nun yıkılmasıyla yeniden inşa edilen Beşiktaş Park, 11 Nisan 2016 tarihinde Beşiktaş - Bursaspor maçıyla kapılarını açmıştı.

TRİBÜNLER DOLU

Millileri, Andorra maçında taraftarlar da yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesinde bütün biletler satılırken, taraftarlar tribündeki yerlerini aldılar. Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından koltuklara Türk bayrakları bırakıldı.