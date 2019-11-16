Andorra ile 4. kez rakip olacağız! Son 6 yılda...

İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve bir maçını da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri gruplarında oynamıştı.



Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlı ekip Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun ilk maçında ise 7 Eylül 2019'da İstanbul'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.



Üç maçta rakibine 8 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.



- Milli takımın son 6 yıldaki en farklı galibiyeti Andorra'ya karşı



A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.



Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti.



Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.



Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 70 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi.



Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova (2 kez) ve Bulgaristan'ı 4-0 yendi.



- Farklı skorlar



A Milli Futbol Takımı'nın 96 yıllık tarihindeki en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:



20.11.1949 Dünya Kupası Elemeleri Suriye 7-0 20.06.1954 Dünya Kupası Elemeleri Güney Kore 7-0 10.11.1996 Dünya Kupası Elemeleri San Marino 7-0 08.06.2005 Dünya Kupası Elemeleri Kazakistan 6-0 28.05.1950 Özel İran 6-1 12.10.1994 Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 5-0 10.09.1997 Dünya Kupası Elemeleri San Marino 5-0 14.11.2001 Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 5-0 16.10.2002 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 5-0 01.10.2006 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 5-0 06.09.2013 Dünya Kupası Elemeleri Andorra 5-0



Not: Maç skorlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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