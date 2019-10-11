Son Dakika Haberleri: Andorra maçı gibi olmasın!
Son Dakika Spor Andorra maçı gibi olmasın!

Andorra maçı gibi olmasın!

17 dakika önce

Arnavutluk'un son maçında İzlanda'yı üstün bir futbolla 4-2 yendiğini hatırlatan tecrübeli teknik adam, rakiplerinin mücadele gücü yüksek, dirençli bir ekip olduğunu ve grupta dengeleri değiştirecek güce sahip olduğunun altını çizdi.

Andorra maçı gibi olmasın!, System.String[]

Arnavutluk'un son maçında İzlanda'yı üstün bir futbolla 4-2 yendiğini hatırlatan tecrübeli teknik adam, rakiplerinin mücadele gücü yüksek, dirençli bir ekip olduğunu ve  grupta dengeleri değiştirecek güce sahip olduğunun altını çizdi. Orta sahada oyun kontrolünün mutlaka kendilerinde olması gerektiğini vurgulayan Güneş, takımından toplu hücum ve toplu savunma yapmasını istedi. 'YARDIMLAŞIN' Tecrübeli teknik adam Ozan ve Hakan'ın savunmada beklere yardım etmesini, bekler Umut ve Zeki'nin de hücumda önlerindeki kanatlara takviye yapmalarını istedi. Güneş bu akşam forvette Cenk ve Burak'a şans verecek. 89. dakikada kazanılan Andorra maçında olduğu büyük stres yaşanmamasını amaçlayan Güneş'in iki golcü ismi birlikte kullanmasının nedeni erken gol bulup, oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmek. Güneş öğrencilerine, Arnavutluk'u yenmeleri durumunda Euro 2020 yolunda önemli bir adım atacaklarının altını çizdi.


Muhtemel 11'ler


Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, Mahmut, Emre (İrfancan), Hakan, Cenk, Burak


Arnavutluk: Roshi, Djimsiti, Ismajli, Dermaku, Ienjani, Memushaj, Bare, Gjasula, Cikalleshi, Manaj


İZLANDA, FRANSA'YI AĞIRLIYOR


Milli Takım'ın yer aldığı H Grubu'nda bugün 21.45'te İzlanda, Fransa'yı ağırlarken aynı saatte Andorra- Moldova maçı oynanacak. Gecenin diğer maçları da 21.45'te start alacak. Program şöyle: A Grubu: Karadağ- Bulgaristan, Çekya- İngiltere,  B Grubu: Portekiz- Lüksemburg, Ukrayna-Litvanya.


Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF Başkanı Nihat Özdemir: Alacağımız galibiyet ile Mehmetçiklerimize moral vereceğiz
A Milli Takımımızdan Barış Pınarı Harekatı'na destek: Kahraman ordumuzun yanındayız San Marino'yu 9-0 yenen Belçika, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi! Eljif Elmas şov yaptı, Makedonya galibiyete uzandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 09:03:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Andorra maçı gibi olmasın!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]