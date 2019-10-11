Andorra maçı gibi olmasın!

Arnavutluk'un son maçında İzlanda'yı üstün bir futbolla 4-2 yendiğini hatırlatan tecrübeli teknik adam, rakiplerinin mücadele gücü yüksek, dirençli bir ekip olduğunu ve grupta dengeleri değiştirecek güce sahip olduğunun altını çizdi. Orta sahada oyun kontrolünün mutlaka kendilerinde olması gerektiğini vurgulayan Güneş, takımından toplu hücum ve toplu savunma yapmasını istedi. 'YARDIMLAŞIN' Tecrübeli teknik adam Ozan ve Hakan'ın savunmada beklere yardım etmesini, bekler Umut ve Zeki'nin de hücumda önlerindeki kanatlara takviye yapmalarını istedi. Güneş bu akşam forvette Cenk ve Burak'a şans verecek. 89. dakikada kazanılan Andorra maçında olduğu büyük stres yaşanmamasını amaçlayan Güneş'in iki golcü ismi birlikte kullanmasının nedeni erken gol bulup, oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmek. Güneş öğrencilerine, Arnavutluk'u yenmeleri durumunda Euro 2020 yolunda önemli bir adım atacaklarının altını çizdi.



Muhtemel 11'ler



Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, Mahmut, Emre (İrfancan), Hakan, Cenk, Burak



Arnavutluk: Roshi, Djimsiti, Ismajli, Dermaku, Ienjani, Memushaj, Bare, Gjasula, Cikalleshi, Manaj



İZLANDA, FRANSA'YI AĞIRLIYOR



Milli Takım'ın yer aldığı H Grubu'nda bugün 21.45'te İzlanda, Fransa'yı ağırlarken aynı saatte Andorra- Moldova maçı oynanacak. Gecenin diğer maçları da 21.45'te start alacak. Program şöyle: A Grubu: Karadağ- Bulgaristan, Çekya- İngiltere, B Grubu: Portekiz- Lüksemburg, Ukrayna-Litvanya.



