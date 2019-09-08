Andorra maçının ardından - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş (2)
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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu beşinci maçında Andorra'yı 1-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:07 Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu beşinci maçında Andorra'yı 1-0 yendi. A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. (2)
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