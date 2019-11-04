Son Dakika Haberleri: Andorra maçının bilet satışı tamamlandı
Son Dakika Spor Andorra maçının bilet satışı tamamlandı

Andorra maçının bilet satışı tamamlandı

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Elemeleri H Grubu'nda Andorra deplasmanında boy göstereceği mücadelenin bilet satışı tamamlandı.

Andorra maçının bilet satışı tamamlandı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Elemeleri H Grubu'nda Andorra deplasmanında boy göstereceği mücadelenin bilet satışı tamamlandı.


Euro 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile iç sahada oynayacağı mücadelenin ardından gruptaki son karşılaşmasına Andorra deplasmanında çıkacak. Bu maçın biletleri daha önce satışa çıkarılırken, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan açıklamayla bilet satışının tamamlandığı belirtildi. 17 Kasım'da 3 bin 300 kapasiteli Estadi Nacional'da saat 22.45'te oynanacak maça bilet alanlar için yurt dışı teslimat noktası, tff.org ve taraftarkulubu.tff.org internet sitelerinden önümüzdeki günlerde açıklanacak. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, İzlanda, Andorra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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