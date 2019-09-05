Son Dakika Haberleri: Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi!
Son Dakika Spor Haber

Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi!

55 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu , A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynayacağı Andorra maçının biletlerinin tükendiğini açıkladı.

Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi!, System.String[]

Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta oynanacak olan Türkiye- Andorra mücadelesinin biletleri tükendi. Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

"Vodafone Park'ta 7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşmasına gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm futbolseverlere teşekkür ederiz.

Sınırlı sayıda kale arkası loca koltuğu satışları ise devam ediyor. Ay-Yıldızlı takımın Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler, Beşiktaş Park Kuzey Kale Arkası'nda bulunan bilet gişelerinden sadece TC Kimlik numaralarını ibraz ederek loca koltuğu satın alabilir. Türkiye-Andorra maçının loca koltuk fiyatı 250 TL"

Türkiye Futbol Federasyonu, Andorra, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye-Andorra maçını Donald Robertson yönetecek
Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak Erdoğan: Savunma sanayinde yüzde 70 yerli üretim yapıyoruz Fernando Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 11:00:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]