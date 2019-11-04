Son Dakika Haberleri: Andorra maçının biletleri tükendi
Son Dakika Spor Andorra maçının biletleri tükendi

Andorra maçının biletleri tükendi

7 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maç için Türk taraftarlara ayrılan biletler tükendi.

Andorra maçının biletleri tükendi, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maç için Türk taraftarlara ayrılan biletler tükendi.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Ulusal Stat'ta TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmanın misafir takım tribünü bilet satışının sona erdiği bildirildi.


Biletlerin yurt dışı teslimat noktasının, ilerleyen günlerde federasyonun internet sitesinden ilan edileceği aktarıldı.

A Milli Futbol Takımı, Andorra, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Ahmağa söylüyorum, bedelini ağır ödeyecek
İmamoğlu'na 'Ahmak' diyen Bakan Soylu'ya, CHP'den ilk yanıt: Hesabı sorulur Ekrem İmamoğlu, kendisine "Ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap verdi Vitoria-Arsenal maçını Halis Özkahya yönetecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:48:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Andorra maçının biletleri tükendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]