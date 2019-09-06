Andorra son idmanını yaptı
25 dakika önce
- Andorra son idmanını yaptıİSTANBUL - 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ile karşılaşacak Andorra son antrenmanını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:10 Kaynak: İHA
- Andorra son idmanını yaptı
İSTANBUL - 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ile karşılaşacak Andorra son antrenmanını yaptı.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Andorra, son idmanını maçın oynanacağı Beşiktaş Park'ta gerçekleştirdi. Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez gözetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılırken, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.
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