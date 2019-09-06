Son Dakika Haberleri: Andorra, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
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Andorra, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Andorra Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Türkiye ile yapacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Andorra, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Andorra Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Türkiye ile yapacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Vodafone Park'ta teknik direktör Koldo Alvarez yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Grupta henüz puanı bulunmayan Andorra'da Chus Rubio, kart cezası nedeniyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

Vodafone Park'ta oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşması, saat 21.45'te başlayacak.

Andorra, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:32 Kaynak: AA
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