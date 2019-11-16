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Andorra-Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - ANDORRA LA
6 saat önce
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Andorra milli takımı maçın oynanacağı başkent Andorra la Vella'daki Ulusal Stadyum'da antrenman yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:10 Kaynak: AA
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Andorra milli takımı maçın oynanacağı başkent Andorra la Vella'daki Ulusal Stadyum'da antrenman yaptı.
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