Son Dakika Haberleri: Andorra-Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - ANDORRA LA
Son Dakika Güncel Andorra-Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - ANDORRA LA - Son Dakika

Andorra-Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - ANDORRA LA

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Andorra milli takımı maçın oynanacağı başkent Andorra la Vella'daki Ulusal Stadyum'da antrenman yaptı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Andorra milli takımı maçın oynanacağı başkent Andorra la Vella'daki Ulusal Stadyum'da antrenman yaptı.

Andorra-Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - ANDORRA LA

Andorra la Vella, Andorra, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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