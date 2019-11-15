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Andorra - Türkiye maçına Slovak hakem
6 saat önce
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alan A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alan A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında milli takımın 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmada, Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. La Vella Ulusal Stadyumu'nda oynanacak maçta Kruzliak'ın yarımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.
Milli Takımımızın lejyonerlerini izliyoruz...
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:12
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