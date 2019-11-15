Son Dakika Haberleri: Andorra - Türkiye maçına Slovak hakem
Son Dakika Spor Andorra - Türkiye maçına Slovak hakem - Son Dakika Spor

Andorra - Türkiye maçına Slovak hakem

6 saat önce

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alan A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Andorra - Türkiye maçına Slovak hakem, System.String[]

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alan A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.


2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında milli takımın 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmada, Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. La Vella Ulusal Stadyumu'nda oynanacak maçta Kruzliak'ın yarımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.


Milli Takımımızın lejyonerlerini izliyoruz...

Andorra, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:12 
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