Son Dakika Haberleri: Andorra - Türkiye maçında Dünya Rekoru kırılacak!
Son Dakika Spor Andorra - Türkiye maçında Dünya Rekoru kırılacak! - Son Dakika Spor

Andorra - Türkiye maçında Dünya Rekoru kırılacak!

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında bugün deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

Andorra - Türkiye maçında Dünya Rekoru kırılacak!, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında bugün deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.


Ay yıldızlılar, Andorra maçı öncesi son antrenmanını karşılaşmanın yapılacağı Ulusal Stadyum'da gerçekleştirdi.


-2 DERECEDE MAÇ


Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası, görüntü alınması için basına açık tutuldu. Antrenman sırasında havanın oldukça soğuk olduğu ve derecelerin eksi 2'yi gösterdiği görüldü.


Maçın yapılacağı saatlerde de hava sıcaklığının aynı olması bekleniyor.


DÜNYA REKORU KIRILACAK!


Andorra Milli Takımı'nın 39 yaşındaki kaptanı Ildefons Lima, Türkiye maçıyla birlikte dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. 22,5 yıldır Andorra milli takım formasını giyen 39 yaşındaki Lima, Türkiye maçıyla dünyada bir milli takımda en uzun süre oynayan futbolcu rekorunu kıracak.


Lima, konu hakkında gurur duyduğunu belirtirken "Son maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.


500 TÜRK TARAFTAR


Karşılaşma için başta Fransa olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarından 500 kadar kişinin Andorra la Vella'ya gelmesi bekleniyor. Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te başlayacak Andorra-Türkiye karşılaşmasını, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.


578. maçına çıkacak A Milli Takım, Andorra ile oynadığı 3 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı.


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım H Grubu'nda 20 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Andorra ise 4 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:38 
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