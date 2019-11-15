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Andorra - Türkiye maçını Ivan Kruzliak yönetecek
6 saat önce
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda oynayacağı maçında Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:01 Kaynak: İHA
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda oynayacağı maçında Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Müsabakayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. La Vella Ulusal Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak maçta Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak. - İSTANBUL
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