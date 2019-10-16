Son Dakika Haberleri: 'Andorra, Türkiye'yi yener!'
Son Dakika Spor 'Andorra, Türkiye'yi yener!'

'Andorra, Türkiye'yi yener!'

28 dakika önce

Spor Arena Dış Haber | A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile 1-1 berabere kalarak son iki maç öncesi İzlanda'nın 4 puan önünde yer alarak gruptan çıkma adına büyük bir avantaj yakaladı.

'Andorra, Türkiye'yi yener!', System.String[]

Spor Arena Dış Haber | A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile 1-1 berabere kalarak son iki maç öncesi İzlanda'nın 4 puan önünde yer alarak gruptan çıkma adına büyük bir avantaj yakaladı.


İzlandalı futbolcular ise son iki maç öncesinde hala umutlu...


Malmö forması giyen İzlanda'nın orta saha oyuncularından Arn­or Ingvi Trausta­son, sürpriz bir açıklamada bulundu ve son hafta maçlarında Andorra'nın Türkiye'yi yenebileceğini belirtti.


"SUNİ ÇİMDE OYNAMAK ÇOK ZORDUR"


26 yaşındaki oyuncu, "Andorra sıkıcı oynayan bir takım, onlara karşı oynamak çok zor. Son ana kadar şansımız sürüyor. Türkiye'yi yenip şansımızı son haftaya taşımak istiyoruz. Türkiye'yi yendikten sonra Andorra'ya inanacağız. Türkiye'nin işi deplasmanda zor olacaktır. Orada suni çim var ve oynaması zordur. Andorra, Türkiye'yi yenebilir!" diye konuştu.


İzlanda'nın yıldız oyuncusu Gylfi Sigurdsson'un müthiş golünü izliyoruz...


İzlanda, Andorra, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:42 
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