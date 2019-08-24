Son Dakika Haberleri: Andorra ve Moldova maçlarının bilet satışı başladı!
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Andorra ve Moldova maçlarının bilet satışı başladı!

28 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın, H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü Andorra ve 10 Eylül Salı günü Moldova ile oynayacağı müsabakaların genel bilet satışı milli takım taraftar kulübü üyeleri için başladı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın, H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü Andorra ve 10 Eylül Salı günü Moldova ile oynayacağı müsabakaların genel bilet satışı milli takım taraftar kulübü üyeleri için başladı.


Vodafone Park'ta Andorra ile yapılacak karşılaşma için taraftarlar 1, 2 ve 3. kategoriden en fazla 3 adet bilet satın alabilecek. Locada ise taraftarlar en fazla 12 adet koltuk sahibi olabilecek. Biletler, futbolseverlere kargo ile ücretsiz teslim edilecek.


Türkiye-Andorra müsabakasının bilet fiyatları 1. kategori 90, 2. kategori 50, 3. kategori 20 ve 1 loca koltuğu 250 lira olarak belirlenmişti.


Deplasmanda Moldova ile yapılacak mücadelenin misafir tribün bilet fiyatı ise 35 lira olarak açıklanmıştı. Türk taraftarlar, başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak mücadele için en fazla 4 adet bilet satın alabilecek. Biletlerin teslimat noktası, "tff.org" ve "taraftarkulubu.tff.org" internet sitelerinden ilan edilecek.

Türkiye, Moldova, Andorra, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:22 
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