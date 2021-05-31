Andoz Kalesi turizm sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçesindeki denize ve vadiye hakim doğal bir sivri tepe üzerinde bulunan tarihi Andoz Kalesi'nde turizm sezonu öncesi yabani ot temizliği ve düzenleme çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, gazetecilere, kale içerisi ve surların yabani otlardan temizlendiğini söyledi.

Kaleye çıkan vatandaşların, şehri ve denizi tepeden görme imkanına sahip olduğunu belirten Karadere, patika yolların düzenlenmesi ve ağaçların budanmasıyla kaleyi çok daha güzel bir yer haline getirdiklerini kaydetti.

Andoz Kalesi'nin turizm açısından değerlendirilmesi gereken büyük bir potansiyel olduğunu dile getirerek, "Salgın sonrasında yerli ve yabancı turistlerin kalenin unutulmuş güzelliğini görmeye davet ediyoruz." dedi.