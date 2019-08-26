Andre Ayew'e yol gözüktü
1 saat önce
Swansea City, haftalık 80 bin pound kazanan Ganalı yıldız için kulüp arıyor.
Swansea City, haftalık 80 bin pound kazanan Ganalı yıldız için kulüp arıyor.
29 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak takımdan göndermek isteyen Ayew için Werder Bremen ve Sampdoria takımlarının devrede olduğu dil getirildi.
2015 yılında Marsilya'dan Swansea'ye bonservissiz giden Ayew, kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Andre Ayew Fenerbahçe'de çıktığı 36 karşılaşmada 5 gol kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:42
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