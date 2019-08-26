Son Dakika Haberleri: Andre Ayew'e yol gözüktü
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Andre Ayew'e yol gözüktü

1 saat önce

Swansea City, haftalık 80 bin pound kazanan Ganalı yıldız için kulüp arıyor.

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Swansea City, haftalık 80 bin pound kazanan Ganalı yıldız için kulüp arıyor.


29 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak takımdan göndermek isteyen Ayew için Werder Bremen ve Sampdoria takımlarının devrede olduğu dil getirildi.


2015 yılında Marsilya'dan Swansea'ye bonservissiz giden Ayew, kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.


Andre Ayew Fenerbahçe'de çıktığı 36 karşılaşmada 5 gol kaydetti.


Werder Bremen, Swansea City, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:42 
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