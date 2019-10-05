Andre Ayew, İngiltere'de uçuyor!

Spor Arena Dış Haberler | Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve peroformansıyla eleştirilen Andre Ayew, Swansea City'de yükselişe geçti.



Swansea formasıyla Championship'te 9 maça çıkan Ganalı futbolcu 3 gol ve 3 asist yaparak yıldızlaştı ve takımının en etkili oyuncusu oldu.



"AYEW DAHA DA İLERİ GİDEBİLİR"



Ayew'in yüksek performansına teknik direktörü Steve Cooper da sessiz kalamadı. Cooper, "Andre çok iyi oynuyor. Geçen hafta da iyiydi ama sadece gol atamamıştı. Bu hafta golü de buldu. Zaten kendisine çok iyisin, aradığın goller de gelecektir demiştim. Bunu da başardı. Daha ileri gidebilir." sözlerini kullandı.



29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıkarken 5 gol atıp 2 asist yapabilmişti.



